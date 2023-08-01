لأول مره بمصر.. حديد التسليح  بالدولار فى السوق المحلية وانخفاض ملحوظ فى سعر الطن

انخفاض ملحوظ فى سعر الطن بالعز والسويس

لجأت مصانع حديد التسليح فى السوق المحلى الى البيع بالدولار للشركات والأفراد والوكلاء لمن يرغب حتى تتمكن من تدبير إحتياجاتها من الدولار ومساعدة البنوك التى تتعامل معها حتى تتمكن من فتح الاعتمادات المستنديه لها عند إستيراد الخامات اللازمه للتصنيع وتشغيل الأفران .

كانت مجموعة عز ،ومجموعة السويس للصلب هما اول من طرح وطبق فكرة بيع حديد التسليح بالدولار وتم تحديد سعر الطن بواقع 840 دولار ويتم تحديد سعر الدولار على اساس سعره فى السوق الموازى وليس سعر البنك .

وبعد نجاح فكرة بيع حديد التسليح بالدولار نسبيا فى العز والسويس قامت بقية الشركات بالبيع بالدولار والجنيه وهو ما أدى إلى وجود وفره فى المعروض من حديد التسليح ،وانخفاض اسعار البيع بالسعر التجارى بشكل ملحوظ جدا من 40 و41 الف جنيه إلى 34 و35 الف جنيه ، بالاضافه إلى إنخفاض الأسعار بالمصانع بنحو يتراوح فى بعض مصانع الدرفله بين 3 و 4 آلاف جنيها على الأقل حيث كان يصل سعر الطن فى بعض المصانع إلى 38 و39 الف جنيه تسليم ارض المصنع وهى الأسعار التى إنخفضت كثيرا ولم يعد لها وجود .

الظاهره اللافته للنظر أن غالبية المصانع لم تعلن اسعار أغسطس الحالى وإن كانت غالبية الأسعار تدور 30 ألفا و600 جنيها ،و32الف ،و135جنيها ، وهى اسعار ارض المصنع والتى تختلف كثيرا عن اسعار التجار والوكلاء والموزعين وتتراوح كما سبق الإشاره بين 34 ألفا و35 الف جنيها للطن .

يذكر أن مجموعة عز حددت السعر الجديد لحديد التسليح لشهر أغسطس وهو 32الفا و135 جنيها للطن شامل ضريبة المبيعات ، وحددت مجموعة السويس للصلب وحديد المصريين سعر البيع بنحو 32 ألفا و50 جنيها للطن .