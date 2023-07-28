أستاذ اقتصاد يكشف عن أسباب زيادة الصادرات الزراعية المصرية (شاهد)

كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، حجم الصادرات الزراعية حتى الآن من العام الجاري.

وقال "كمال" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن الزيادة الملحوظة في الصادرات الزراعية لها دلالة كبيرة، ففي العام الماضي تجاوزت الصادرات الزراعية حوالى ٦.٥ مليون طن طوال العام، يينما تجاوزت 5 ملايين طن خلال الـ6 شهور الأولى من العام الجاري 2023م، مؤكدًا أنها تمثل رقمًا كبيرًا بالفعل.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذه الدفعة الكبرى ترجع إلى فكرة الجودة، فجودة الصادرات الزراعية المصرية واضحة جدًا في هذا السياق، ويرجع ذلك إلى التتبع والتعرف على وضع المحصول بداية من الزراعة وانتهاء بالوصول إلى مائدة المستهلك، ويتم التعرف على منشأ المحصول والتعرف على هذه العيوب الموجودة حتى يمكن تلاشيها في المستقبل في هذا السياق.

وواصل كمال أن الصادرات الزراعية المصرية اخترقت الكثير من الأسواق الجديدة، مثل أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، ونشاط كبير بين الأجهزة المختلفة وترابط كبير بين الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستطرد أن هناك تناغمًا بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في جودة الصادرات الزراعية المصرية، التي تؤهلها لاختراق الأسواق العالمية.