رئيس أركان الجيش الروسي يتفقد قوات بلاده في زابوريجيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن فاليري غيراسيموف رئيس أركان الجيش الروسي زار قوات بلاده في منطقة زابوريجيا في أوكرانيا، مؤكدة أنه أوعز بتوجيه ضربات استباقية على القوات الأوكرانية.

وأضافت أن غيراسيموف تفقد مركزاً للقيادة وأكد على أهمية الضربات الوقائية ضد القوات الأوكرانية.

وظهر في مقطع فيديو وهو يتأمل خارطة ويستمع إلى تقارير ويصعد على متن طائرة هليكوبتر.

انتقادات عنيفة من يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاجنر

ظلّ غيراسيموف لعدة أشهر هدفا لانتقادات عنيفة من يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة وبعض المدونين العسكريين الروس بسبب إخفاقات روسيا في الحرب.

وبعد أن شنت فاجنر تمرداً قصيراً ضد مؤسسة الدفاع في 24 يونيو، ثارت تساؤلات حول بقاء غيراسيموف في منصبه.

وانقضى أكثر من أسبوعين قبل أن يظهر للمرة الأولى في العلن في العاشر من يوليو.

ويهدف بيان اليوم الثلاثاء ومقطع الفيديو فيما يبدو لإظهار أنه باق في منصبه ويشارك بنشاط مع القوات على خط المواجهة.

وشهدت منطقة زابوريجيا بعضا من أعنف المعارك في الأسابيع الأخيرة، منذ أن شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في أوائل يونيو.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الروسي، في بيان صادر عنه، عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة نفذته القوات الأوكرانية على سفن روسية في البحر الأسود.

وقبلها بساعات، قال رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين إن الجيش الروسي نجح في إسقاط عددًا من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة، لكن إحدى الطائرات ضربت مرة أخرى مبنى شاهقًا كان قد استهدف في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونشر رئيس بلدية العاصمة موسكو، بيانا على حسابه الرسمي على تليجرام: "أسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى موسكو بنيران مضادة للطائرات".

وأضاف سيرجي سوبيانين في منشوره "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق، وتضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين، وتحطم الزجاج على مساحة تزيد على 150 مترًا مربعًا".



وفي السياق ذاته أكد الجيش الروسي، أن نظام كييف قام بالهجوم على موسكو بثلاث طائرات مسيرة في وقت متأخر من الليل، تم إسقاط اثنين منها، وتمت السيطرة على الطائرة الثالثة وتحطمت في منطقة المباني غير السكنية في "موسكو سيتي".

وأضاف الجيش الروسي: "في ليلة 1 أغسطس، تم إحباط محاولة لهجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في مدينة موسكو ومنطقة موسكو".

وتابع: "تم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في الجو باستخدام نظام الدفاع الجوي فوق مناطق أودينتسوفسك وناروفومينسك في مقاطعة موسكو".

وأوضحت الوزارة أن: "طائرة مسيرة ثالثة تمت السيطرة عليها بواسطة أدوات الحرب الإلكترونية وفقدت التحكم وسقطت في منطقة المباني غير السكنية في مجمع "موسكو سيتي".

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