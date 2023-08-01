تاجر مُخدرات يسقط في قبضة العدالة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص وكمية من مخدر الهيروين بالقاهرة بقصد الاتجار.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر من دون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم وعُثر بحوزته على (بندقية آلية–3 خزائن – عدد من الطلقات النارية - طبنجة صوت بالخزينة الخاصة بها – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 ميزان حساس - هاتف محمول).

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية:

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.