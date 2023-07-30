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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كهربا يقود تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية بكأس مصر

كهربا
كهربا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الداخلية في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمقرر لها السابعة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

 

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.
  • خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.
  • خط الهجوم: محمود كهربا.

 

ويجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس.

موعد مباراة الأهلى والداخلية بكأس مصر

من المقرر ان تنطلق مباراة الأهلى والداخلية مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات.

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