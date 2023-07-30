الأهلى يتقدم على الداخلية في الشوط الأول بكأس مصر

نجح النادي الأهلى في فرض سيطرة وتقدم على نظيره نادي الداخلية بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات دور الـ 16 من مباريات كأس مصر.

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ملخص الشوط الأول بين الأهلى والداخلية بكأس مصر

سجل بيرسي تاو هدف الأول الوحيد في الشوط الأول عند الدقيقة 37 بعد صناعة من اللاعب محمد مجدي أفشة الذي استلمها من حسين الشحات، في هدف رائع من عدة تمريرات انتهت داخل مرمى الداخلية.

وشهد الشوط الأول إهدار علي معلول ضربة الجزاء في الدقيقة 17 للنادي الأهلي والتي ارتطمت بالقائم الأيمن وتخرج، كما أطلق مروان عطية قذيفة في الدقيقة 30 تصدى لها محمد مجدي حارس مرمى الداخلية.

يمتلك الأهلى عدد من الأسماء التي يمكنها تحسين الأداء في الشوط الثاني، ولديه على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي.

بينما يمتلك نادي الداخلية على مقاعد البدلاء ضد الأهلى كل من عمر وائل ومحمود مشرف وخالد بيبو ومعتز محمد ومعتز عاطف وجمال منتصر ومهاب الساعي ومحمود بوكس وعلي توفيق.

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