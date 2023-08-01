"استقلا دراجة نارية عكس الاتجاه".. حيثيات المشدد لمتهمين بالاتجار في المخدرات

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها على متهمين اثنين في قضية النيابة العامة رقم ٣٦٤٥ لسنة ۲۰۲۲ جنايات الزاوية الحمراء بالسجن المشدد مدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

السجن لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالزاوية الحمراء

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف، وعادل أحمد حراجي، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وجاء بحيثيات المحكمة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من

سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص أنه تم ضبط المتهمين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية عكس الاتجاه، وبتفتيشهما عثر مع كل منهما على قطع لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا باد رازها لها.

المتهمان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات

وجاء بحيثيات المحكمة أن معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء هو الذي أدرك وضبط المخدر وهو وحده الذي قام بإجراءات الضبط والتفتيش بناء على ما توافر من حالة التلبس الذي أدركها برؤية المتهمين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات عكس الاتجاه فقام بضبطهما وتفتيشهما وعثر بحوزتهما على الجوهر المخدر.

وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما أحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وعليه حكمت المحكمة حضوريًّا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد مدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.

