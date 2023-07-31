النقض تؤيد المشدد لمتهمين بسرقة مواطن بالطريق العام

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين سرقا مواطن بالإكراه بالطريق العام وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

تأييد حكم المشدد لمتهمين بسرقة مواطن بالطريق العام

قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا منقولات مواطن بطريق الإكراه المواقع عليه وكان ذلك ليلاً بالطريق العام بأن استوقفوه حال استقلاله السيارة قيادته وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق مما بث الرعب في نفسه وشال مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أوالحرفية.