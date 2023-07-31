عاجل
نقابة القراء تحيل الشيخ حلمي الجمل للتحقيق.. والجلسة 19 سبتمبر
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النقض تؤيد المشدد لمتهمين بسرقة مواطن بالطريق العام

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين سرقا مواطن بالإكراه بالطريق العام وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

تأييد حكم المشدد لمتهمين بسرقة مواطن بالطريق العام

قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا منقولات مواطن بطريق الإكراه المواقع عليه وكان ذلك ليلاً بالطريق العام بأن استوقفوه حال استقلاله السيارة قيادته وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق مما بث الرعب في نفسه وشال مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أوالحرفية.

txt

النقض ترفض طعن متهم سرق دراجة نارية من مواطن بالطريق العام

txt

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق

مواد متعلقة

النقض تؤيد حكم الحبس لمتهم يقود دراجة نارية تحت تآثير مخدر

النقض تؤيد الـ 15 عامًا لمتهم بالإتجار في الحشيش

الجريدة الورقية