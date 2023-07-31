النقض ترفض طعن متهم بالاتجار في الحشيش وحيازة سلاح ناري

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وعدد من الأعيرة النارية وأيدت حكم السجن لمدة 6 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.

وقضت محكمة جنايات بني سويف بالسجن لمدة 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز جوهرا مخبراً نبات الحشيش، القنب بقصد الاتجار وفي غير الاحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز ذخائر عدد (۱٥) خمس عشرة طلقة مما تستعمل على السلاح النارى انف البيان.

تقرير المعمل الكيماوى

كما جاء بتقرير المعمل الكيماوى أن الكيس المضبوط يحتوى على أجزاء نباتية لنبات القنب الحشيش المخدر وتحتوى على المادة الفعالة له وقد وزنت قائماً ٦٩.٤٥جم، كما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط هو بندقية آلية بماسورة واحدة مششخنة وأنه كامل وسليم وصالح الاستعمال ، وأن الطلقات الخمس عشرة المضبوطة كاملة الأجزاء.