سيارة إيرانية تهدد عرش لادا الروسية

شهدت السوق الإيرانية لأول مرة طرح السيارة السيدان إيرانية الصنع Iran Khodro Dena+، خلال الأسبوع الماضي.

منافس لادا Vesta NG

وتعد السيارة الإيرانية Iran Khodro Dena+، منافسا شرساً للسيارة لادا Vesta NG روسية الصنع.

Iran Khodro Dena+

سعر السيارة الإيرانية Iran Khodro Dena+

وبحسب المعلن فإن سعر السيارة الإيرانية الجديدة Iran Khodro Dena+ يبدأ من 1449000 روبل.

وتم بناء السيارة الإيرانية Iran Khodro Dena+ منافسة لادا Vesta NG على منصة "بيجو 405" التي مر على أول ظهور لها نحو 36 عاما.

ومن حيث الأبعاد تأتي السيارة الإيرانية Iran Khodro Dena+ الجديدة بطول 4558 ملم، وعرض 1720 ملم، وارتفاع 1460 ملم، وقاعدة عجلات 2671 ملم.

وزودت السيارة Iran Khodro Dena+ منافسة لادا Vesta NG المُصدرة إلى روسيا بمحرك توربو سعة 1.7 لتر ينتج قوة 150 حصانا ويقترن بعلبة سرعة أوتوماتيكية سداسية السرعات، وبلغت السرعة القصوى للسيارة 205 كلم/ ساعة.

Iran Khodro Dena+

ومن بين الخيارات المعلم عنها سيحصل مشترو السيارة Iran Khodro Dena+ منافسة لادا Vesta NG على قفل مركزي وفتحة سقف وكراسي مُدفأة ومرايا للرؤية الخلفية وجهاز استشعار للمطر والضوء وأجهزة استشعار لوقوف السيارات وكاميرا للرؤية الخلفية ونظام للسيطرة على السرعة وتكييف الهواء ونظام ABS وESP.

جدير بالذكر أن السيارة Iran Khodro Dena+ اجتازت المعايير الوطنية والبيئية المعتمدة ، وتم تصميمها وإنتاجها من قبل مهندسي مجمع إيران خودرو بناءً على رغبات المستهلكين وبدون الاستعانة بمستشارين أجانب.

وتعد Dena Plus سيارة سيدان إيرانية الصنع، تابعة لعلامة تجارية تدعى سمند من إنتاج شركة إيران خودرو، الرائدة في صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط فهي أول سيارة إيرانية داخلية تحتوي على أربع وسادات هوائية وتُعتبَر جيل جديد من منتجات مجموعة آيكو الصناعية حيث تُعَد الطراز الأحدث من السيارة الإيرانية دنا.

ويتطابق محرك السيارة مع معيار Euro-4 للإنبعاثات المعمول به في الاتحاد الأوروبي ومن مواصفات هذه السيارة انها مزودة بنظام تيربو، يؤدي لزيادة عزم الدوران والقوة مع الحفاظ النسبي على إستهلاك الوقود، ما یعزز كفاءة وسرعة السيارة على الطريق.