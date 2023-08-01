الأهلي يرفض التعاقد مع نجم إيطاليا لهذا السبب

كشف الإعلامي محمد شبانة عن طرح اسم النجم الإيطالي الشهير ماريو بالوتيلي دخل النادي الأهلي عن طريق شركة تسويق للانضمام إليه خلال الموسم المقبل..

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وأضاف شبانة خلال برنامج "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، رفض الفكرة تمامًا بسبب التخوف من سلوكيات اللاعب خارج الملعب التي اشتهر بها.

وأتم شبانة بأن كولر أكد للإدارة رغبته في النزول بمعدل الأعمار خلال الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، يستعد الأهلى لمواجهه نظيره المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل في دور ربع نهائي بكأس مصر.

موعد مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي في كأس مصر:

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء الخميس بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت الإمارات ، و7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.