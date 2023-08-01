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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم إيطاليا لهذا السبب

الأهلي
الأهلي

 كشف الإعلامي محمد شبانة عن طرح اسم النجم الإيطالي الشهير ماريو بالوتيلي دخل النادي الأهلي عن طريق شركة تسويق للانضمام إليه خلال الموسم المقبل..

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 وأضاف شبانة خلال برنامج "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، رفض الفكرة تمامًا بسبب التخوف من سلوكيات اللاعب خارج الملعب التي اشتهر بها. 

 

 وأتم شبانة بأن كولر أكد للإدارة رغبته في النزول بمعدل الأعمار خلال الموسم المقبل.

 وفي سياق متصل، يستعد الأهلى لمواجهه نظيره المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل في دور ربع نهائي بكأس مصر.

 موعد مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي في كأس مصر:

 من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء الخميس بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت الإمارات ، و7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

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