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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: تغييرات أوسوريو أمام الشباب غير مفهومة

محمد جودة
محمد جودة

أكد محمد جودة نجم الأهلي السابق، أن أوسوريو مدرب الزمالك يتحمل مسؤولية هزيمة الزمالك من الشباب السعودي.

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ميدو: أوسوريو أخطأ في مباراة الزمالك والشباب


قال محمد جودة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو تراجع دفاعيا مع الزمالك خلال مواجهة الشباب وكان هناك تحفظ غير مبرر" 
وأضاف: "الخروج بالكرة في الزمالك سيئ للغاية، وأوسوريو أهدر 45 دقيقة أمام الشباب" 
وواصل: "تغييرات أوسوريو غير مفهومة في لقاء الشباب وهذا الأمر ساهم في خسارة الزمالك" 
واختتم: "كان من الأفضل عدم تغيير أوسوريو لخط دفاع الزمالك ضد الشباب"

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