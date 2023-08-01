نجم الأهلي السابق: تغييرات أوسوريو أمام الشباب غير مفهومة
أكد محمد جودة نجم الأهلي السابق، أن أوسوريو مدرب الزمالك يتحمل مسؤولية هزيمة الزمالك من الشباب السعودي.
قال محمد جودة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو تراجع دفاعيا مع الزمالك خلال مواجهة الشباب وكان هناك تحفظ غير مبرر"
وأضاف: "الخروج بالكرة في الزمالك سيئ للغاية، وأوسوريو أهدر 45 دقيقة أمام الشباب"
وواصل: "تغييرات أوسوريو غير مفهومة في لقاء الشباب وهذا الأمر ساهم في خسارة الزمالك"
واختتم: "كان من الأفضل عدم تغيير أوسوريو لخط دفاع الزمالك ضد الشباب"