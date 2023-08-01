أحمد السقا يبدأ تصوير "الجولة الأخيرة" في لبنان

بدأ النجم أحمد السقا تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد "الجولة الأخيرة" بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع الأبطال المشاركين في البطولة، وكذلك وضع اللمسات الأخيرة عن الشخصية التي يجسدها السقا خلال أحداث العمل المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبا.

السقا يخوض أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية

مسلسل الجولة الأخيرة، مكون من 9 حلقات، يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلى صبحى ويظهر السقا خلال أحداث العمل بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد "تلج أحمر"، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.



آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل حرب، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.