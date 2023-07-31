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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منح شهادة الجودة والاعتماد لمسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

صرح الدكتور عبد الله حسن - مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية ورئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف بأن الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف قد اعتمد منح شهادة الجودة والاعتماد لمسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بالقاهرة في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) لما يتميز به المسجد من تاريخ عظيم ومكانة كبيرة ليس في نفوس المصريين وحدهم بل في نفوس كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ممن سعدوا بزيارته أو الصلاة فيه أو تلقي العلم في رحابه، ولا سيما بعد التطوير العظيم غير المسبوق للمسجد ، فضلاً عن استعادة المسجد لكامل دوره الدعوي والمجتمعي من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الدعوية.

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الأوقاف تطلق رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي في القاهرة



نظمت مديرية أوقاف القاهرة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل، بإدارة الشروق وبدر، قاموا خلالها بزيارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والحدائق العامة، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل.


فعاليات البرنامج الصيفي للطفل
وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج الصيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.

بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم
يأتي ذلك، في إطار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

 

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