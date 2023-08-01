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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

منح للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة في الجامعة المصرية الصينية

الجامعة المصرية الصينية
الجامعة المصرية الصينية

أعلنت الجامعة المصرية الصينية تقديم حزمة كبيرة من المنح للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، وكذلك على المستوى الرياضى وأبناء المحافظات الحدودية، خلال العام الجامعي 2023 - 2024. 

الجامعة المصرية الصينية تعلن عدم زيادة المصروفات للعام الدراسي الجديد

قائمة المصروفات الدراسية في الجامعة المصرية الصينية

وأكدت الجامعة المصرية الصينية عدم زيادة المصروفات الدراسية 2023 - 2024 ، وفقا لقرار مجلس الجامعة باستمرار العمل بمصروفات العام الدراسي الماضي دون زيادة على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بكليات الجامعة العام الدراسي الجديد، مراعاة لظروف الأسر، ومحاولة من إدارة الجامعة لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور
وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أنه سيتم فتح باب التقدم بالجامعة لطلاب الثانوية العامة، والشهادة الثانوية الازهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وما يعادلها من شهادات خلال أيام، للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة: الهندسة والصيدلة، والاقتصاد والتجارة الدولية، وكلية العلاج الطبيعي وذلك للعام الجامعي الجديد.

مصروفات الجامعة المصرية الصينية 

وأوضح الجامعة المصرية الصينية أن المصروفات الدراسية لكليات الجامعة كالتالي:  كلية العلاج الطبيعي 78 الف جنيه، كلية الصيدلة 98 الف جنيه، كلية الهندسة والتكنولوجيا 56 الف جنيه، كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 44 ألف جنيه. 
وعلى الراغبين في التقدم، التعرف على معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة https://www.ecu.edu.eg.
يذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، جامعة حديثة متطورة وإنتاجية غير تقليدية تتميز بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة.

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