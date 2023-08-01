محافظات مستثناة من انقطاع الكهرباء .. تعرف عليها

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لمدة ساعة بحد أقصى فى 24 محافظة من الساعة 12 ظهرًا، بتطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي ويمكن للمواطن أن يعرف بسهولة موعد فصل التيار عنه من خلال مراقبة توقيت الفصل أو عدمه فعلى سبيل المثال إذا تم فصل التيار الساعة 3 ظهرًا على المواطن أن يدرك أن هذا التوقيت سيتعرض لفصل فى التيار بشكل يومى فى نفس التوقيت لمدة ساعة.

ويأتى ذلك بالتزامن مع أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى أمس عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، والتى سيتم تنفيذها بدءا من اليوم، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتتضمن خطة الانقطاع لـ24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر محافظات مستثناة من قطع الكهرباء :

أعلنت لجنة إدارة الأزمات التي تتابع خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، كاملة على مستوى المحافظات، وقراها ومدنها باستثناء 3 محافظات.

وشملت خطة تخفيف الأحمال 24 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، القاهرة، سوهاج، دمياط، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا، وأسيوط، الشرقية، وجرى إعلان جدول تخفيف الأحمال بكل قراهم ومدنهم.

المستشفيات وبنوك الدم والوحدات الصحية والمعامل المركزية :

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن استثناء جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية من انقطاع الكهرباء تماما، لأنها من المنشآت الحيوية التى تقدم خدمة للمواطن ويجب توفير الكهرباء بها على مدار الساعة.

وأوضحت وزارة الصحة، بعد إعلان خطة الحكومة لتخفيف الأحمال إلى أن المستشفيات العامة والمركزية وبنوك الدم والوحدات الصحية والمعامل المركزية مستثناة من الانقطاعات الكهربائية تماما، مؤكدة أن جميع المنشآت الصحية التى تقدم خدمة علاجية للمواطنين مزودة بمولدات لتوفير الطاقة حال الطوارئ.

جدير بالذكر أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ أربعة أيام عن حزمة قرارات مهمة بخصوص حل أزمة انقطاع الكهرباء والتي بدأت منذ أيام مع تزايد الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار رئيس الوزراء أنه سيتم تخفيف الأحمال يوميًا من ساعة لساعتين في اليوم الواحد، وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقبل.