لميس الحديدي تكشف سبب عدم قطع الكهرباء اليوم وحقيقة إلغاء تخفيف الأحمال

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أسباب عدم انقطاع الكهرباء اليوم عن عدد كبير من المناطق وأن البعض ذكر أن تخفيف الاحمال انتهى، ولكن في حقيقة الامر كانت تجربة لوزارة الكهرباء في عودة الاحمال لطبيعتها، لكن يبدو أن الامر سيطول وأنها مجرد تجربة لوزارة الكهرباء”.

كانت هناك محاولة اليوم لعودة الأحمال لطبيعتها

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON مساء اليوم " أنه كانت هناك محاولة لعودة الاحمال لطبيعتها ومن الواضح أن التخفيف مستمر والقطع سيكون من الغد.

وأوضحت أن لجنة إدارة الازمات بوزارة الكهرباء أعلنت جدول تخفيف الاحمال في عموم الجمهورية بإستثناء مطروح وجنوب سيناء والبحر الاحمر، وأن الأمر سيطول وأنه ليس مرتبطاً بتراجع درجة الحرارة لأن الحرارة بالفعل بدأت في التراجع ".

وأضافت: “يبدو في ضوء القرارات أن ارتباط تخفيف الاحمال بدرجات الحرارة ليس السبب الوحيد ولكن يبدو أنها مرتبطة بشأن العملة الصعبة عبر توفير الوقود سواء الغاز أو المازوت ورئيس الوزراء قال إنه جار تدبير العملة لذلك”.