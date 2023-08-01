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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

معيذر الرياضي يتعاقد مع المغربي أيمن الحسوني

أيمن الحسوني
أيمن الحسوني

أعلن نادي  معيذر الرياضي القطري مساء أمس الاثنين عن تعاقده مع المغربي أيمن الحسوني  قادمًا من الوداد البيضاوي لتدعيم صفوف الفريق  خلال الميركاتو الصيفي .

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نشر  حساب معيذر الرياضي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك "  بيان صحفي  يكشف فيه تفاصيل الصفقة في تغريدة قائلا:"  أعلن نادي معيذر الرياضي عن إتمام اجراءات تعاقده مساء اليوم مع صانع الألعاب المحترف المغربي أيمن الحسوني ، قادماً من صفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي بحضور الدكتور صالح بن علي العجي رئيس النادي .

وجهه أيمن  الحسوني قد وجه رسالة وداعية لجماهير الوداد البيضاوي  لجميع مكونات النادي الأحمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وذلك بعد نهاية مشواره مع الفريق.

وصعد فريق نادي معيذر  الرياضي لدوري نجوم قطر   خلال الموسم الجديد.

 

ويخوض الفريق القطري  معسكرًا خارجيًا  استعدادًا للموسم الجديد  ، وخاض  لقاء أمام نادي الصفا  السعودي .

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