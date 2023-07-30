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الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل السد القطري لمواجهة الهلال في البطولة العربية

السد القطري
السد القطري

أعلن المدرب برونو ميجيل المدير الفني لفريق السد القطري، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الهلال السعودي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمجموعات البطولة العربية 2023.

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سافيتش يقود تشكيل الهلال لمواجهة السد في البطولة العربية

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موعد مباراة الهلال والسد في البطولة العربية

تنطلق مباراة السد ضد الهلال القطري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت التاسعة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل السد القطري لمواجهة الهلال السعودي

ويقود أكرم عفيف تشكيل السد لمواجهة الهلال، بينما يتواجد أوتافيو هدف أزرق الرياض السابق في قائمة السد لمواجهة الفريق السعودي، والتي ضمت كل من:-

في حراسة المرمى برشم، وبيدرو وصيار وعلي أسعد وطارق وحسن الهيدوس والخوخي وأكرم عفيف ومصعب وماتيوس.

وجاء على مقاعد بدلاء السد ضد الهلال كل من سعد ويوسف وأوتافيو واليزيدي ويوسف ومصطفي وبلاتا وهاشم وسايس وسهيل وحسبزفي.

 

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