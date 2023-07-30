السد القطري يتعادل مع الهلال السعودي إيجابيًا في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي بين الهلال السعودي و السد القطري بهدف لكل فريق في المباراة الجارية على ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة العربية .

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بدأ الهلال السعودي مٌبكرا من الضغط على دفاعات السد القطري لتسجيل هدف التقدم في أحداث الشوط الأول.

سجل ميشائيل ديلجادو لاعب الهلال السعودي هدف تقدم في شباك السد القطري في الدقيقة 10 بصناعه روبين نيفيز

فيما أحرز هدف التعادل لصالح السد القطري بغداد بونجاح في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول .

وحصل المدرب برونو ميخيل مدرب السد القطري على البطاقة الحمراء في الدقيقة 45 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين السد و الهلال السعودي بهدف لكل فريق.

تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمباراة السد القطري

وفي حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي وياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو وسالم الدوسري والحمدان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الهلال ضد السد كل من الوطيان وأبوراسين ومحمد جحفلي وعبدالله الخيبري وحمد اليامي ومحمد البريك وناصر الدوسري ومصعب الجوير وأندري كاريلو والناصر والقحطاني وعبدالله رديف.

بينما تشكيل السد القطري لمباراة الهلال السعودي

في حراسة المرمى برشم، وبيدرو وصيار وعلي أسعد وطارق وحسن الهيدوس والخوخي وأكرم عفيف ومصعب وماتيوس.