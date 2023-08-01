الحماية المدنية تنقذ شخصًا من الانتحار في الإسكندرية

أخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بصعود أحد الأشخاص لأعلى العقارات بدائرة قسم شرطة مينا البصل مهددًا بالانتحار.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور لمحل البلاغ وقامت بتوجيه النصح والإرشاد له وتمكنت من إنقاذه قبل قيامه بإلقاء نفسه من أعلى سطح المنزل.

وبسؤال المواطن أقر أنه قام بمحاولة الانتحار لمروره بضائقة نفسية لخلافات زوجية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طلب مساعدة سيدة مسنة مقيمة بدائرة قسم شرطة دارالسلام، وذلك بعد تعرضها للانزلاق داخل الشقة سكنها وعدم تمكنها من الحركة.

تقديم الرعاية اللازمة لها والاطمئنان على حالتها الصحية:

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم فتح باب الشقة ومساعدتها، وتقديم الرعاية اللازمة لها والاطمئنان على حالتها الصحية.

كما تقدمت السيدة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وسرعة تلبية استغاثتها ومساعدتها.