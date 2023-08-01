موعد تظلمات الثانوية العامة 2023 وخطوات التقديم

تظلمات الثانوية العامة 2023.. يبحث الطلاب وأولياء الأمور على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد ظهورها يوم أمس.

شروط التقدم لـ تظلمات الثانوية العامة 2023

وحرصت وزارة التربية والتعليم، على وضع عدة شروط للتقدم لـ تظلمات الثانوية العامة 2023، كما تم تحديد موعد ورابط خاص بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023.

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن أوائل الثانوية العامة شهدت تنوعًا بين الطلاب على مستوى المحافظات، موضحًا أن وزير التربية والتعليم شدد على بذل جهود غير عادية هذا العام، وذلك للمحافظة على عدم الإخلال بالمنظومة داخل الامتحانات.

موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

وحول تظلمات نتيجة الثانوية العامة، أكد على أن تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 سيبدأ يوم الخميس 3 أغسطس وحتى 15 يومًا، وسيكون عبر رابط إلكتروني بموقع وزارة التربية والتعليم.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إحالة 641 طالبًا للنيابة العامة بسبب الغش في نتيجة الثانوية العامة 2023، وبلغ عدد الملاحظين المخالفين 199، وتم تحويلهم للشؤون القانونية بالوزارة.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، وموعد بدء تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023.

ويتم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الرابط، ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 https://tazalom.emis.gov.eg

ويتم تسجيل الدخول بـ رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 باستخدام البريد الموحد.

ومن الممكن للطالب الإطلاع على البريد الموحد الخاص به من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

عمل تظلمات الثانوية العامة 2023

يتم دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023، حيث يتم إيداع المبلغ في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا وهذا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.