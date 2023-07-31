عاجل
تفاصيل جديدة عن واقعة غرق ابن حسن يوسف.. يوم كامل في البحر فرنسا تكشف حقيقة الاتهامات حول نيتها "التدخل عسكريًا" في النيجر
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

طالبة تُحاول إزهاق روحها تأثراً بنتيجة الثانوية العامة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

حاولت طالبة بالثانوية العامة التخلص من حياتها في مُحافظة الشرقية، وذلك بعد مرورها بحالة نفسية سيئة في أعقاب الكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة. 

اقرأ أيضاً: تخلصت من حياتها بنفسها بسبب الاكتئاب .. وفاة ربة منزل داخل مسكنها بأوسيم


 

txt

قرار قضائى جديد لـ معاون أمن شرع في إنهاء حياة 3 أشقاء بالوراق

txt

ملفات عدة تنتظر مدير أمن قنا الجديد

وكانت إحدى مُستشفيات مركز أولاد صقر في الشرقية قد استقبلت الضحية التي ابتعلت حبوباً دوائية في مُحاولة لإنهاء حياتها في أعقاب ظهور النتيجة. 

شبح إنهاء الحياة بسبب الثانوية يطل من جديد


وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من المستشفى باستقبال أمل.ج - 18 سنة - طالبة بالثانوية العامة - مقيمة جزيرة الفرس دائرة مركز أولاد صقر مصابة بحالة إعياء شديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأظهر الفحص أن الفتاة حاولت التخلص من حياتها إثر تناولها الأقراص الدوائية بعد مرورها بحالةٍ نفسية سيئة بعد ظهور النتيجة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لحالتها وحُرر محضر بالواقعة. 

ويُعرف التسمم بأنه حدوث إصابة أو وفاة نتيجة بلع أدوية أو مواد كيميائية أو سموم وغازات الأمر الذي يُحدث أضراراً كبيرة في الجسم وهو الأمر الذي يؤدي لتدهور الحالة سريعاً وصولاً للوفاة ما لم يتدارك الأطباء الآثار السلبية للسموم.

ويسعى المُجتمع بشكلٍ عام إلى أن يصل طلاب الثانوية لحقيقة مفادها أن نتيجة الامتحانات لا تعني نهاية العالم، وأن الدراسة الجامعية تختلف كليةً عن أي دراسة سبقتها، وأنهم قادرين على تصحيح مسار حياتهم بمزيدٍ من الجهود خلال المسيرة الأكاديمية ومن بعدها المهنية، ولا يمثل إنهاء الحياة سوى استسلام غير مُبرر.

مواد متعلقة

وفاة الفنانة العراقية أمل عباس بسبب تسمم

إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم في قنا

سم الأفاعي دواء يعالج أمراض العيون والأورام السرطانية

حبس بائع تسبب في تسمم 382 شخصًا في قنا

سم فئران طريق النجاة من سطوة رفيق الدرب.. والزوج في قفص الاتهام بـ "كرداسة"

مسلسل وأخيرًا الحلقة الأولى| محاولة انتحار تجمع قصي ونادين
الجريدة الورقية