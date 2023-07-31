طالبة تُحاول إزهاق روحها تأثراً بنتيجة الثانوية العامة

حاولت طالبة بالثانوية العامة التخلص من حياتها في مُحافظة الشرقية، وذلك بعد مرورها بحالة نفسية سيئة في أعقاب الكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة.

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وكانت إحدى مُستشفيات مركز أولاد صقر في الشرقية قد استقبلت الضحية التي ابتعلت حبوباً دوائية في مُحاولة لإنهاء حياتها في أعقاب ظهور النتيجة.

شبح إنهاء الحياة بسبب الثانوية يطل من جديد



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من المستشفى باستقبال أمل.ج - 18 سنة - طالبة بالثانوية العامة - مقيمة جزيرة الفرس دائرة مركز أولاد صقر مصابة بحالة إعياء شديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأظهر الفحص أن الفتاة حاولت التخلص من حياتها إثر تناولها الأقراص الدوائية بعد مرورها بحالةٍ نفسية سيئة بعد ظهور النتيجة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لحالتها وحُرر محضر بالواقعة.

ويُعرف التسمم بأنه حدوث إصابة أو وفاة نتيجة بلع أدوية أو مواد كيميائية أو سموم وغازات الأمر الذي يُحدث أضراراً كبيرة في الجسم وهو الأمر الذي يؤدي لتدهور الحالة سريعاً وصولاً للوفاة ما لم يتدارك الأطباء الآثار السلبية للسموم.

ويسعى المُجتمع بشكلٍ عام إلى أن يصل طلاب الثانوية لحقيقة مفادها أن نتيجة الامتحانات لا تعني نهاية العالم، وأن الدراسة الجامعية تختلف كليةً عن أي دراسة سبقتها، وأنهم قادرين على تصحيح مسار حياتهم بمزيدٍ من الجهود خلال المسيرة الأكاديمية ومن بعدها المهنية، ولا يمثل إنهاء الحياة سوى استسلام غير مُبرر.