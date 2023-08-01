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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

يتواصل القتال في السودان للشهر الثالث على التوالي، بعد أن اندلعت بشكل مفاجئ بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المُلقب بـ"حميدتي"، فيما تزداد معاناة المدنيين من الحرب والأوضاع الصحية في البلاد بعد أن وصلت إلى مستويات خطيرة.

 

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قامت قوات الجيش السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، بقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وقبل ذلك، تمكن الجيش، أمس الاثنين، من إحباط هجوم جديد للدعم السريع على مقر شرطة الاحتياطي المركزي بأم درمان، ووجه الجيش قذائف مدفعية متوسطة وبعيدة المدى نحو مناطق مختلفة من العاصمة.

وأكد أن طيران الاستطلاع الحربي قد استمر بطلعاته الجوية في سماء الخرطوم.
أتى ذلك بعدما أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صدر في ساعة متأخرة الأحد، أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15 أغسطس.

واستثنى القرار رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وفق رويترز.
وفي سياق متصل، قال السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري، إنّه بحث مع الشركاء خلال زيارة لمصر الجهود المبذولة لوقف القتال في السودان.

وأضاف أنه التقى أيضاً بالقاهرة عددا من موظّفي سفارة الخرطوم، معربًا عن امتنانه للجهود المصرية، بما في ذلك مساعدة السودانيين الفارّين من القتال في بلادهم.

وجاءت زيارة السفير الأمريكي للقاهرة ضمن جولة إقليمية شملت أيضًا السعودية والإمارات.
يذكر أن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بدأت في 15 أبريل الماضي، وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أمريكية.

غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وأسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.

 

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