الأمم المتحدة تسجل 50 حالة هتك عرض خلال شهر في السودان

وسيطات السلام تؤكد دعمها اللامحدود

بعدما انتشرت فيديوهات توثق جرائم وحوادث اغتصاب نساء السودان على وسائل الاعلام المحلية والدولية، أكدت الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام تضامنها اللا محدود مع نساء وفتيات السودان ، وطالبت الجهات والقوى السياسية المختلفة، على ضرورة اشراك النساء السودانيات في وفود المفاوضات، وأن يكون صوتهن مسموعاً في الوصول لحل للأزمة السودانية.

وتظل أكبر مخاوف النساء ضحايا الحروب والازمات أن يفلت المتورطون في الانتهاكات من العقاب كما جرت العادة. فيما دعت المنظمات العربية والدولية إلى فتح تحقيقات مستقلة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، فضلا عن السماح لهاته النساء بالوصول إلى المرافق الصحية وتوفير لهم الدعم النفسي.

أكد فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة بالسودان، إنه تلقى تقارير موثوقة تشير إلى أن القبائل العربية وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو قد ارتكبت انتهاكات خطيرة تشمل القتل على الهوية والعنف الجنسي، قائلا إن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

و طالبت عضوات الشبكة العربية للنساء الوسيطات، خلال اجتماعهم الثالث بالجامعة العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والفرقاء، بضرورة توفير كل وسائل الحماية لمنع ووقاية النساء والفتيات والأطفال، من كافة اشكال العنف، خاصةً العنف الجنسي، الذي تتعرض له المرأة في في السودان، مطالبين بتوفير المساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة لهم.

أكد فولكر ترك مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 50 امرأة وفتاة تعرضن للعنف الجنسي والاغتصاب، وأضاف خلال إحاطة لمجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي أن " الجناة في جميع الحالات تقريبا كانوا من قوات الدعم السريع، و إن الاغتصاب يستخدم كأسلوب لإرهاب الناس خلال الحرب"

واعربت الشبكة العربية للنساء عن قلقهن العميق من استمرار الصراع، واحتدامه في السودان الشقيق، وذلك بعدما أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل السودانية أن عدد النساء اللائي تعرضن للاغتصاب وصل إلى نحو 90، وذلك منذ اندلاع الاحداث ، وان معظمهن في الخرطوم والجنينة ونيالا، و إن معظم إفادات الضحايا والبلاغات الجنائية كانت ضد قوات الدعم السريع.

وقالت الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام أن الصمود وروح الالتزام والمبادرة، الذي اظهرته المرأة السودانية، هو خير دليل على أهمية مساهمة المرأة في الاستجابة الفورية لاحتياجات مجتمعها، وضرورة انخراطها بشكل كامل في كل المساعي لحل الصراع، وإحلال السلام في السودان، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن 1325، لضمان استدامة الحلول، وتحقيق التهدئة والاستقرار.

وقد وثقت العديد من المنظمات ووسائل الإعلام شهادات ضحايا الاغتصاب بالصوت ، وأكدت منظمات حقوقية دولية وإقليمية ومحلية ضلوع عناصر من قوات الدعم السريع في عمليات اغتصاب وعنف جنسي في مناطق سيطرتها.

ومن جهتها، انتقدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي التي تستهدف النساء والفتيات السودانيات منذ نحو ثلاثة أشهر، مع بدء النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص وشرد الملايين.

واشارت العديد من التقارير انها لم تكن المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الاتهام لقوات الدعم السريع بالضلوع في ارتكاب جرائم الاغتصاب، وأوضحت " بي بي سي " ان هناك العديد من المجني عليهن اتهمت تلك القوات بارتكاب هذه الجرائم خلال مشاركتهم في الحرب في إقليم دارفور في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وقاموا باغتصاب فتيات خلال فض اعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش .

وتوجد العديد من المنظمات العربية والدولية تعمل على دعم وتعزيز حقوق المرأة في السودان، وتساند جهود الحكومة والمنظمات المحلية والدولية في مكافحة جرائم العنف ضد النساء ومن بين هذه المنظمات منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، تعمل على تعزيز حقوق المرأة في العالم العربي وتشجيع المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء.

صورة ارشيفية من تظاهرات النساء في السودان لعام٢٠٢١صورة ارشيفية من تظاهرات النساء في السودان لعام٢٠٢١