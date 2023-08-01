موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023.. يسعى الكثير من المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى معرفة الموعد المحدد للصرف، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ في صرف معاشات تكافل وكرامة بداية من يوم 15 من كل شهر.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

ويتاح للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة، صرف المعاشات من خلال كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، فضلاً عن منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

معاش تكافل وكرامة

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة لأكثر من 22 مليون مواطن و5.2 مليون أسرة مصرية، تستحق الدعم النقدي، يأتي ذلك في وقت شهد زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين بنسبة قدرها 25%، وتم تطبيق هذا القرار منذ شهر أبريل 2023 الماضي.

معاش تكافل وكرامة بعد قرار الزيادة

من يحصلون على معاش 500 جنيه، سوف يتقاضون 625 جنيهًا.

الذين يتقاضون 450 جنيهًا سوف يحصلون بعد الزيادة 562.5 جنيه.

الأشخاص ذوي الهمم يحصلون على 562.5 جنيه شهريًا بعد الزيادة، بدلًا من 450 جنيهًا شهريًا.

يحصل عملاء كرامة من الأيتام على 437.5 جنيه بعد الزيادة، بدلًا من 350 جنيهًا بعد زيادة 25%.