عاجل
200 مليون دولار منحة سعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر البرلمان العربي يحذر من صمت المجتمع الدولي تجاه حرق المصحف
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023.. يسعى الكثير من المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى معرفة الموعد المحدد للصرف، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ في صرف معاشات تكافل وكرامة بداية من يوم 15 من كل شهر.

txt

عقب ضم فئات جديدة .. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

txt

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة.. عقب ضم فئات جديدة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

ويتاح للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة، صرف المعاشات من خلال كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، فضلاً عن منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة. 

معاش تكافل وكرامة

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة لأكثر من 22 مليون مواطن و5.2 مليون أسرة مصرية، تستحق الدعم النقدي، يأتي ذلك في وقت شهد زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين بنسبة قدرها 25%، وتم تطبيق هذا القرار منذ شهر أبريل 2023 الماضي.

معاش تكافل وكرامة بعد قرار الزيادة

من يحصلون على معاش 500 جنيه، سوف يتقاضون 625 جنيهًا.

الذين يتقاضون 450 جنيهًا سوف يحصلون بعد الزيادة 562.5 جنيه.

 الأشخاص ذوي الهمم يحصلون على 562.5 جنيه شهريًا بعد الزيادة، بدلًا من 450 جنيهًا شهريًا.

يحصل عملاء كرامة من الأيتام على 437.5 جنيه بعد الزيادة، بدلًا من 350 جنيهًا بعد زيادة 25%.

مواد متعلقة

معاش تكافل وكرامة.. موعد وأماكن صرف المنحة لشهر أغسطس

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

نقابة المحامين تقرر صرف معاش الدفعة الواحدة كاملًا لأسرة المحامية الراحلة أميرة

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية
الجريدة الورقية