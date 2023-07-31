الصين تفرض قيودًا لمُدة عامين على تصدير مُكونات الطائرات المسيّرة

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن بكين فرضت قيودًا لمُدة عامين على تصدير مكونات الطائرات المسيّرة، وكذلك بعض الطائرات المسيّرة المدنية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة في بيانها: "يتم إدخال رقابة لمدة عامين على تصدير محركات خاصة لبعض الطائرات المسيّرة، وحمولات محددة، ومعدات اتصالات لاسلكية، ووسائل مدنية لمكافحة الطائرات بدون طيار. وبعض الطائرات المسيّرة الخاصة بالمستهلكين. وستدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر".

تقنيات الطائرات بدون طيار

وأكدت أن هذا الإجراء يرجع إلى حقيقة أنه "في السنوات الأخيرة، ونظرا للتطور السريع لتقنيات الطائرات بدون طيار والتوسع المستمر في سيناريوهات تطبيقها، فإن خطر تحويل بعض الطائرات بدون طيار المدنية عالية الأداء للاستخدام العسكري يستمر في النمو".

وشددت وزارة التجارة الصينية على أنه يمكن تصدير الطائرات المدنية بدون طيار بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

من ناحية أخرى، وضعت الصين السبت جزءا من البلاد في حالة تأهب قصوى بما في ذلك العاصمة بكين، مع توقع هطول أمطار غزيرة فيما يكتسح الإعصار دوكسوري الطرف الآخر من البلاد.

وقالت وكالة "شينخوا" إن أمطارا غزيرة هطلت في المناطق الواقعة شمالي الصين من بينها بكين وخبي وشاندونغ نتيجة لإعصار "دوكسوري"، الإعصار الخامس خلال هذا العام.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بكين ظهر يوم السبت أن العاصمة ستشهد سقوطا غزيرا للأمطار بداية من ليلة السبت وحتى يوم الثلاثاء الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه تم إصدار إنذار باللون البرتقالي في مواجهة العواصف المطيرة في أنحاء المدينة.

وفي مقاطعة خبي المجاورة، رفع مركز الوقاية من الكوارث الجوية بالمقاطعة مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث الجوية الكبرى إلى المستوى الثاني.