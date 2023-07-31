موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.. الجميع يترقب القرار

بعد أيام قليلة من الآن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس في 2023، لتحديد أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعها الأخير الذي عقد في يونيو الماضي، وقرارها بتثبيت أسعار الفائدة لعائدي الإيداع والأقراض.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023

اجتماع البنك المركزي القادم

ومن المرتقب أن يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم 3 أغسطس المقبل، وهي بعد 3 أيام من اليوم يوم الخميس من الأسبوع الجاري، وذلك لتحديد أسعار الفائدة وفقا لمستجدات ومتغيرات المؤشرات الاقتصادية.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023

وحددت لجنة السياسات النقدية مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023، حيث تعقد اللجنة في العام الجاري ثمانية اجتماعات، عقدت منها 4 اجتماعات في أشهر فبراير ومارس ومايو ويونيو الماضي، فيما سيكون الاجتماع الخامس 3 أغسطس المقبل.

وإليكم مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023:

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 3 أغسطس 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 21 سبتمبر 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 2 نوفمبر 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 21 ديسمبر 2023.