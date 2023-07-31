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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.. الجميع يترقب القرار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

بعد أيام قليلة من الآن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس في 2023، لتحديد أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعها الأخير الذي عقد في يونيو الماضي، وقرارها بتثبيت أسعار الفائدة لعائدي الإيداع والأقراض.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023

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توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

اجتماع البنك المركزي القادم

ومن المرتقب أن يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم 3 أغسطس المقبل، وهي بعد 3 أيام من اليوم يوم الخميس من الأسبوع الجاري، وذلك لتحديد أسعار الفائدة وفقا لمستجدات ومتغيرات المؤشرات الاقتصادية.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023

وحددت لجنة السياسات النقدية مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023، حيث تعقد اللجنة في العام الجاري ثمانية اجتماعات، عقدت منها 4 اجتماعات في أشهر فبراير ومارس ومايو ويونيو الماضي، فيما سيكون الاجتماع الخامس 3 أغسطس المقبل.

وإليكم مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023:

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 3 أغسطس 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023..  في 21 سبتمبر 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 2 نوفمبر 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 21 ديسمبر 2023.

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