الأحد 30 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

ابو بكر الديب الخبير
ابو بكر الديب الخبير الاقتصادي

يترقب الجميع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل المقرر انعقاده في 3 أغسطس من الأسبوع الجاري، وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75%.

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وفي هذا الصدد قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي،توجد 3 عوامل ترجح تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل.

واضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"  أن أهم هذه العوامل تتمثل في أن الفترة الحالية تحتاج الي حالة من الإنتعاش الإقتصادى من خلال تنشيط الإستهلاك وضخ سيولة أكبر في شرايين الإقتصاد والبعد عن رفع الفائدة للقطاع العائلي فضلا عن المحافظة علي العملة الوطنية وجذب المستثمرين الأجانب لأوراق الدين الحكومي.

وتابع: ان الاجتماعات الأربعة الماضية من جانب للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في عام 2023 شهدت رفع أسعار الفائدة مرة واحدة وتثبيتها ثلاث مرات متوقعا أنه خلال الاجتماع الخامس لعام 2023 يوم الخميس المقبل سيكون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو الاحتمال الأرجح متوقعا أيضا أجراء خفض مؤقت لمعدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك ما لإتاحة الفرصة أمام البنوك لرفع أسعار الفوائد على المنتجات الادخارية.

وذكر، الخبير الاقتصادي، أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر مهم للعملة الأجنبية بجانب الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وغيرها ما يفرض ضغوطا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي والإستمرار فى أدوات التيسير النقدي وتعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي واستمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي فضلا عن ارتفاع أسعار السلع العالمية وزيادة تكاليف الإنتاج.

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