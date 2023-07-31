الوصيف: مباحثات مع البنك المركزي بالتنسيق مع وزير السياحة لإعداد مبادرة تمويلية جديدة للقطاع السياحي

قال احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه تنفيذا لتكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للاتحاد بتحديد أهم المشاكل التي تواجه القطاع السياحي والمستثمرين السياحيين، فقد خاطب الاتحادالغرف السياحية الخمس للتواصل مع أعضائها لتلقي ايةمشاكل تواجههم وعرضها من خلال إجتماعات خاصةبقطاع السياحة في وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها.



واوضح احمد الوصيف خلال اللقاء أن هناك مباحثات مع البنك المركزي بالتنسيق التام مع وزير السياحةوالأثار لإعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحي بالتعاون كذلك مع وزارة المالية.

وأضاف أن تلك المشاورات حول المبادرة الجديد في مراحلها النهائيةوتشهد تعاونا كبيرا من كافة الأطراف سعيا لتحقيقصالح اقتصادنا القومي بزيادة الاستثمار السياحي وسوف يتم الإعلان عن المبادرة بمجرد الإنتهاء منها والتيستشمل كافة أوجه الاستثمار السياحي موجها الشكرالى رئيس الوزراء محافظ البنك المركزي و وزير السياحة والآثار ووزير المالية لدعمهمالكبير للوصول إلى هذه المبادرة التمويلية الحديدة.