أمريكا تُؤكد بدء مُفاوضات مع أوكرانيا حول الضمانات الأمنية

أكدت "الخارجية الأمريكية"، أن الولايات المتحدة ستبدأ مُفاوضات مع أوكرانيا هذا الأسبوع، بشأن تقديمها ضمانات أمنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "هذه المفاوضات تنطلق هذا الأسبوع".

وأشار إلى أن المفاوضات ستجري بشكل افتراضي عبر تقنية مؤتمر الفيديو.

وأضاف أن الوفد الأمريكي إلى المفاوضات سيترأسه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها ستجري مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة حول تقديمها ضمانات أمنية خلال الفترة حتى انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

خفر السواحل الأمريكي

من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي في بابوا غينيا الجديدة، حيث تسعى لتعزيز التعاون الدفاعي في مواجهة منافسة شرسة مع الصين على النفوذ في المنطقة.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس أن بلاده ستنشر قريبا سفينة تابعة لخفر السواحل في بابوا، الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ.

وتابع أوستن، وهو أول مسؤول في البنتاغون يزور بابوا غينيا الجديدة، أن سفينة تابعة "لخفر السواحل الأمريكي ستكون هنا في أغسطس"، مشددا على الحاجة إلى التعاون في "تطبيق القانون البحري" في مجالات مثل الصيد غير المشروع والاتجار بالبشر.

وكانت الولايات المتحدة وقعت في مايو الماضي اتفاقية أمنية ودفاعية مع حكومة بابوا غينيا الجديدة تتيح للقوات الأمريكية إمكانية الوصول إلى البنى التحتية والجوية للبلاد.