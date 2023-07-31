"الناقد الأدبي والفكر الأكاديمي".. ندوة اتحاد الكتاب غدا

تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادي، نقيب كتاب مصر، تقيم شعبة النقد والدراسات الأدبية برئاسة د.هدى عطية، ندوة بعنوان " الناقد الأدبي والفكر الأكاديمي" يناقش خلالها كتاب " الفكر الأكاديمي" للدكتور عبد الرحمن عبد السلام، وذلك في تمام السابعة مساء غد الثلاثاء ١ أغسطس، بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك.



يناقش الكتاب كل من: د. محمد عبد الباسط عيد، د. عماد عبد اللطيف، د. أيمن تعيلب، وتقدم الندوة دكتورة هدى عطية.

يجيب الكتاب عن عدة تساؤلات تدور حول التعليم الأكاديمي في الجامعات العربية، والوعي بواقع الجامعات، وأسباب التراجع الأكاديمي وتدهور حالته فيما يسميه بالأمية الأكاديمية وما يندرج تحتها من مفاهيم مثل أمية الفكر وأمية التفكير، وأمية اللغة، وأمية التدريس، وأمية الثقافة، والتي وصفها قائلا: " بيت الداء، وثالثة الأثافي، بل هي عندي رأس كل خطيئةٍ؛ لأنها كالخمر التي تُسكر العقول، وتضلل الأفهام بما تخمره بها من لذاذة تفضي إلى غياب العقل، وشتات الحكمة. والأمية الثقافية تُسكِر العقل بالجهالة، وتملؤه بالترهات والأباطيل، والوعي الزائف، لذلك تقع من تصوري موقع أم الأفاعي من الحيَّات التي تلدغ مفاصلنا المجتمعية الحيوية بسمومها فتقتلها بلا وازعٍ من رحمةٍ، أو قسطٍ من هوادةٍ "

ويعرج الكاتب متحدثا عن الفكر الأكاديمي وأثره في الهوية القيادية في الأكاديميات العسكرية، وما ينبغي أن يُصقل به الطالب من ناحية تكامل وتناسق العلوم الأكاديمية مع العلوم العسكرية لصنع شخصيته القيادية المستنيرة والمؤهلة للقتال العسكري وللحياة العامة؛ أي أن كل شخص كفء لا يتوقف عند مهارات التدريب والقتال العسكري وفنون الحرب فقط، وإنما قائد بصير يمتاز بمَلَكاته العقلية والذهنية.