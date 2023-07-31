مدرب الشباب السعودي: بن شرقي سر إعجابي بالزمالك

تحدث المدرب الهولندي مارسيل كايزر عن فوز الشباب السعودي على حساب الزمالك بهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

وقال مارسيل كايرز في تصريحات بالمؤتمر الصحغي عقب المباراة “ أشكر اللاعبين على الأداء والقتالية طوال المباراة، والزمالك أستحوذ على الشوط الثاني بشكل كبير ”

وأضاف “ سعيد بتحقيق الفوز في بداية مشواري مع نادي الشباب وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لي وللمجموعة ككل”.

وواصل “ شاهدت الزمالك كثيراً في فترة استقدام أشرف بن شرقي لفريقي السابق الجزيرة الإماراتي وهو فريق يلعب كرة قدم جميلة”.

وأكمل “ أقحمت الثنائي نادر الشراري وحسين القحطاني في الشوط الثاني من أجل الزيادة العددية في وسط الملعب والاستحواذ على الكرة في أغلب فترات المباراة ”.

وأتم مدرب الشباب تصريحاته “ حسم المباريات الكبيرة مثل لقاء اليوم يكون عن طريق التفاصيل البسيطة وهو ما حدث في الشوط الأول ”.