رسمياً .. الأهلي يعلن تعاقده مع رضا سليم

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن انضمام رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي المغربي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة.

وكشف النادي الاهلي أنه يحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك. وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب، بعد وصوله للقاهرة قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

مصطفى البدري ينضم لصفوف سموحة

على جانب آخر وافق النادي الأهلي على إعارة اللاعب مصطفى البدري إلى صفوف سموحة لمدة موسمين، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وانضم مصطفى البدري إلى الأهلي قادماً من الإنتاج الحربي بعدما تألق بشكل لافت في صيف 2021.

ورحل مصطفى البدري معاراً إلى فيوتشر لمدة موسمين قبل أن تتم إعارته مرة أخرى إلى سموحة.

وأعار الأهلي أيضاً لاعبه محمد مغربي إلى سموحة في شهر يناير الماضي وتستمر الإعارة لموسم آخر.

ويبحث سموحة عن استعارة لاعب ثالث من الأهلي بعد تفعيل بند شراء عقد حسام حسن مهاجم الفريق.



