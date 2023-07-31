السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة .. الموعد والقنوات الناقلة

تستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، والمقرر إقامتها في الأول من شهر سبتمبر المقبل.





ويخوض الأهلي المواجهة باعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الوداد المغربي بثنائية لهدف ذهابًا على ملعب القاهرة الدولي ، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله إيابًا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ، بينما يلعب الفريق الجزائري اللقاء بصفته بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية الناقل الفضائي الحصري للمباراة المرتقبة.

الأهلي في كأس مصر ..

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام السادسة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر



و فاز الأهلي بهدفين نظيفين على الداخلية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وتقدم بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 37 من تمريرة أفشة، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة بمهارة بباطن القدم.

سيطر الأهلي على المباراة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها أهدرت لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، بالإضافة إلى إهدار علي معلول ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما سدد الكرة في القائم.