الإثنين 31 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصر ليست الوحيدة.. البريطانيون يئنون من غلاء المعيشة (فيديو)

بريطانيون يتظاهرون
بريطانيون يتظاهرون ضد البطالة

يروج الإخوان الهاربون في الخارج وخصوصًا إعلاميها اللاجئين في إنجلترا ويتخذونها ملجأ للهجوم على النظام السياسي المصري والتشكيك في الإنجازات وتحريض المواطنين على إثارة الفوضى والعنف، أكاذيب متعددة ومتواصلة عن الرفاهية التي يعيشها المواطن الإنجليزي خاصة والأوروبي عامة.

ويحرص الإخوان على الترويج للأكاذيب بشكل متكرر لجذب المترددين من مشاهديهم من أن المواطن الإنجليزي ينعم في رخاء بسبب رخص الأسعار وتوفر السلع وانعدام التضخم وتوفر الوظائف، على عكس الحقيقة التي يعيشها العالم نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

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ولتفنيد مزاعم الإخوان، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم أسعار الغذاء يثقلان كاهل البريطانيين"، حيث إن ملايين الأسر البريطانية ليس أمامها سوى الاقتراض ومراكمة الديون لتغطية الفواتير والنفقات الأساسية وفقا لتحليل أجرته مؤسسة جوزيف راونتري.

وحذر التقرير الذي أجرته المؤسسة من دخول مرحلة جديدة خطيرة من أزمة تكلفة المعيشة، وقال أحد المواطنين إن هناك أزمة اقتصادية مستمرة منذ جائحة كورونا وبريكست والحرب في أوكرانيا، وهو ما يؤثر في جودة حياة الناس.

وارتفعت أسعار كل شيء في بريطانيا مثل فواتير الطاقة والخدمات وغيرها، وهو ما دفع الناسَ إلى المزيد من الاقتراض، والآن هناك زيادة في حالات التعثر في سداد الديون.

وبحسب التحليل الذي نشرته صحيفة "ذا جارديان"، فإن ما يقرب من 6 ملايين أسرة منخفضة الدخل لديها ديون غير مضمونة مثل بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف والقروض الشخصية بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار جنيه إسترليني، وبلغت الفائدة على هذا الدين 3 مليارات و900 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 675 جنيها إسترليني سنويا لكل أسرة.

 

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