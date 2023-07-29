بريطانيا.. إضراب جديد لموظفي السكك الحديد يشل حركة المسافرين

شهدت بريطانيا، اليوم السبت، إضرابًا جديدًا نظمه عمال السكك الحديد للاحتجاج على الأجور وظروف العمل، مع استمرار موجة الاضرابات التي تضاعفت بسبب تدني الأجور في قطاعات عدة في الأشهر الأخيرة.

وأعلن الأعضاء المنتمون إلى اتحاد السكك الحديد والبحرية والنقل (ار ام تي) ويعملون لصالح شركات تشغيل القطارات التوقف عن العمل لمدة يوم واحد مما أدى إلى إلغاء الخدمات على نطاق واسع وأعاق حركة المسافرين.

وسيتم تشغيل حوالي نصف خدمات القطار في بعض المناطق بينما ستتوقف الخدمة في مناطق اخرى بشكل تام.

وتضاعفت الإضرابات بسبب تدني الأجور في قطاعات عدة في الأشهر الأخيرة في بريطانيا، متأثرةً بأعلى معدّل تضخّم في مجموعة السبع.

وتجلى ذلك خصوصا في المطارات ولدى عمال البريد والسكك الحديد ومقدمي الرعاية الصحية.

وتفاقم نزاع الاتحاد مع 14 شركة تعمل في مجال تشغيل القطارات حول الرواتب وظروف العمل مثل العمل الإضافي بسبب الخطط المثيرة للجدل لإغلاق معظم مكاتب التذاكر في جميع أنحاء بريطانيا.

واتهم الأمين العام للاتحاد ميك لينش حكومة المحافظين بالسعي لـ "إبقاء النزاع مستمراً بشكل مصطنع".

وأضاف: "تبقى نقابتنا ملتزمة تمامًا بالتوصل إلى تسوية تفاوضية بشأن الأجور والوظائف والسلامة وظروف العمل"، لكنه أصر أن اعضاء النقابة سيواصلون "الثبات في تحركهم ولن يخضعوا لأي أحد".

من جانبها، أكدت وزارة النقل أن مسؤوليها التقوا رؤساء نقابات السكك الحديد واستمعوا إلى مخاوفهم.

غضب في بريطانيا

وفي سياق متصل، سادت المملكة المتحدة حالة من الغضب واسع المدى بعد إعلان الحكومة تمويل إنشاء خط سكة حديد عالي السرعة في تركيا بمبلغ 680 مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب، وفقًا للتقارير البريطانية.

ويعود سبب غضب العديد من الفئات الإنجليزية على تمويل بلادهم لخطة سكة حديد تركي، كونه يأتي بعد أشهر من إلغاء تطوير السكك الحديدية في شمال بريطانيا بدعوى عدم وجود ميزانية كافية.

يتيح دعم حكومة المملكة المتحدة استكمال خط سكة حديد كهربائي بطول 286 كيلومترًا في جنوب تركيا، يربط المدن الكبرى بطريق عالي السرعة ومنخفض الكربون.

وقال عمدة حزب العمال في مانشستر الكبرى آندي برونهام: لذلك لا يمكننا تحمل تكاليف إبقاء مكاتب التذاكر الخاصة بنا مفتوحة - لكن يمكننا تحمل تكاليف بناء خط جديد في تركيا؟.

ليرد عليه وزير الأعمال كيفين هولينريك قائلًا: العمل لا يفهم حتى الاقتصاد الأساسي، هذه ليست منحة أو مساعدة خارجية أو حتى قرض، تقدم UK Export Finance ضمانًا للقرض بشرط أن تزود الشركات البريطانية السكك الحديدية التركية، ستعود هذه الأموال إلى جيوب مصدرينا، لمساعدة الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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