محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 وهم الطالبة فايزة علي محمد محمود المقيدة بمدرسة المصطفي الثانوية المشتركة بإدارة منشاة القناطر و الطالب محمد حاتم عبد السلام المقيد بمدرسة الاهرامات بنين بإدارة الهرم التعليمية و الطالبة ندا عمر السيد محمد المقيد بمدرسة العجوزة بنات بإدارة العجوزة التعليمية والطالب معاذ عبد الرحيم أحمد يونس المقيد بمدرسة الأورمان الثانوية بنين بإدارة الدقي التعليمية.

وقدم محافظ الجيزة التهنئة لأسر الطلاب الاوائل خلال الاتصال الهاتفي معرباً عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والمهنية .

وأشار محافظ الجيزة أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة و الطموح مؤكدا على أهمية دور الأسرة والذي يقع على عاتقها المهمة الاكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة وتوفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

كما وجه محافظ الجيزة الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في ملف تطوير العملية التعليمية وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.