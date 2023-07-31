محافظ بنى سويف يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة على مدارس STEM للمتفوقين الطالب"عمر عبدالرحمن عبد العزيز"من قرية حسن سليم التابعة لمركز ببا وتكريم الطالب معاذ عاطف سلامة الحاصل على المركز الثالث في القسم العلمى على مستوى الجمهورية من مدرسة الدعوة الإسلامية ببنى سويف،وذلك في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم

وتبادل المحافظ الحديث مع الطالبين معربا عن فخره بهما ،وأنهما وضعا بني سويف على قمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية محفزًا لهما على مزيد من التفوق والنبوغ وأن يصقلا مهاراتهما وينميا مواهبهما لبناء وتكوين شخصيتهما ،متمنيًا لهما أن يكونا ساعدا قويًا مع أبناء مصر المتفوقين والمحبين لوطنهم، وموجها الشكر لأسرتهما تقديرا على ما بذلوه في سبيل أن يصل ابنيهما لتلك المكانة المرموقة

من جانبهما عبر الطالبان عن سعادتهما الكبيرة باستقبال المحافظ لهما وحرصه على تكريمهما،مؤكدين أن استقبال محافظ بني سويف لها اليوم وتكريم وزير التربية والتعليم لهما أمس،سيظل ذلك أكبر دعم وأعظم جائزة حصلا عليها في حياتهما ، وأنهما ازدادا إصرارًا وعزيمة على مواصلة التفوق ، وسيكون هذا التكريم والاحتفاء من الدولة بتفوقهما ، دافعا قويا في المرحلة القادمة ليكونا دائما في المقدمة.

كما أعربا الطالبان عن سعادتهما بسعة صدر محافظ بني سويف وفرحته الكبيرة بتفوقهما ، وأن ذلك قد شجعهما على أخذ مشورته في الجديد من مشوار حياتهما العلمية،لا سيما وأن المحافظ كان من المتفوقين دراسيا ، وتخرج من كلية الطب،التي تعتبر حلمهما الذي تحقق ، والذي لم يكتف بتفوقه في علم الطب وانما واصل تحصيل الكثير من العلوم الإدارية والمشاركات المجتمعية ، حتى أصبح أيقونة وأنموذجاً مميزاً للشباب،وأصبح أصغر محافظ شاب في تاريخ مصر،في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب الأول

حيث أكد لهما المحافظ على أهمية أن يسلكا الطريق الذي يحباه قائلا "لو اختار الشخص التخصص أو المجال الذي يحبه ويكون مناسب لقدراتك ومهاراتك، سيواصل التفوق والتميز،مشيرا إلى نظام التعليم الجديد أهم أهدافه أن يكون الطالب في المكان المناسب لقدراته ورغباته ، وليس لمجرد أن تتوافق درجاته مع التنسيق.

فيما تقدمت أسرتا الطالبين بالشكر إلي المحافظ د محمد هاني غنيم وحرصه على تكريم ابنيهما حيث ذلك يعد بمثابة شهادة من الدولة بتفوقهما وتشجيعا لهما، معربين عن تقديرهما لاهتمام المحافظ بهما وتهنئته لهما بتفوق ابنيهما، وقدما الشكر لوكيل الوزارة الذي رافقهما في تكريم وزير التعليم لهما ، وتكريم المحافظ أيضاً، معبرين عن ذلك قائلين " شعرنا اليوم بأن المحافظ حريص على مصلحة أبنائنا كأب ، واللذين قد استفادا كثيرا من سيادته،خاصة وأن السيد المحافظ متفوق دراسيا وعلميا وإدارياً وحصل على لقب ومسؤولية بأن يكون أصغر محافظ في تاريخ مصر"

تجدر الإشارة إلى أن الطالب عمرعبد الرحمن عبد العزيز ابراهيم الحاصل على المركز الأول على مستوى مدارس المتفوقين stem ، من قرية ملاحية حسن سليم – مركز ببا،بجانب أنه أيضا هو خريج مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف، والذي قد حصل على مجموع 656,59 درجة،وفيما يتعلق بالطالب معاذ عاطف عبد الفتاح سلامة،قد حصل على المركز الثالث على مستوى الدرجات والخامس في الترتيب وذلك على مستوى الجمهورية لحصوله على درجة 401,5،وهو خريج مدرسة الدعوة الإسلامية ثانوية بنين ، ومن سكان مدينة بني سويف

FB_IMG_1690814455716

FB_IMG_1690814451124

FB_IMG_1690814453395

FB_IMG_1690814439484

FB_IMG_1690814446365