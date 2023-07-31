الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مفيدة في الدايت| طريقة عمل بودينج الشوكولاتة مع بذور الشيا

بودينج الشوكولاتة
بودينج الشوكولاتة مع بذور الشيا

تعزز بذور الشيا صحة الدماغ لأنها تحتوي على الأوميجا- 3 والأوميجا- 6.، كما تساهم في تخفيض ضغط الدم المرتفع، وتحتوي على كمية رائعة من الألياف ولهذا فهي تقي من الإمساك، وبجانب ذلك فلها دور كبير في خسارة الوزن، حيث تعمل على مليء المعدة والشعور بالشبع أطول فترة، لذلك يتناولها العديد في الدايت، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة ببذور الشيا.

 

بودينج الشوكولاتة مع بذور الشيا

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة مع بذور الشيا

المقادير

- حبوب الشيا : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : ربع كوب (منخّل)

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- حليب : كوب ونصف

 

txt

سهل التحضير.. اصنعي بودينج التوت الأزرق في 5 دقائق

طريقة التحضير

في وعاء ضعي بودرة الكاكاو، وأضيفي العسل، والقرفة، والفانيلا، ثم اخلطي جيداً.

أضيفي الحليب، واخلطي جيداً حتى ينعم ويتجانس الخليط.

 

txt

نوع شوكولاتة شهير يهدد حياة الأطفال.. طبيبة تغذية تحذر الأمهات

أضيفي بذور الشيا، واخلطي حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

اسكبي المزيج في أكواب التقديم، ثم غطيها وأدخليها إلى الثلاجة واتركيها ليلة كاملة، ثم قدمي بودينج الشوكولاتة مع بذور الشيا بارداً.

مواد متعلقة

سهل التحضير.. اصنعي بودينج التوت الأزرق في 5 دقائق

دايت بدون حرمان| طريقة عمل كيكة الموز بالشوكولاتة الداكنة الصحية

طريقة عمل بيف ستراغنوف كيتو| دايت بدون حرمان

اصنعي كوكيز الشوفان بدون فرن| دايت بدون حرمان

في دقائق حضري طريقة تحضير باستا الفريدو دايت

طريقة عمل سموذي فراولة دايت| مشروب الانتعاش|

طريقة عمل سموذي الفراولة بالزبادي| دايت من دون حرمان
الجريدة الورقية