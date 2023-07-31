مفيدة في الدايت| طريقة عمل بودينج الشوكولاتة مع بذور الشيا

تعزز بذور الشيا صحة الدماغ لأنها تحتوي على الأوميجا- 3 والأوميجا- 6.، كما تساهم في تخفيض ضغط الدم المرتفع، وتحتوي على كمية رائعة من الألياف ولهذا فهي تقي من الإمساك، وبجانب ذلك فلها دور كبير في خسارة الوزن، حيث تعمل على مليء المعدة والشعور بالشبع أطول فترة، لذلك يتناولها العديد في الدايت، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة ببذور الشيا.

بودينج الشوكولاتة مع بذور الشيا

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة مع بذور الشيا

المقادير

- حبوب الشيا : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : ربع كوب (منخّل)

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- حليب : كوب ونصف

طريقة التحضير

في وعاء ضعي بودرة الكاكاو، وأضيفي العسل، والقرفة، والفانيلا، ثم اخلطي جيداً.

أضيفي الحليب، واخلطي جيداً حتى ينعم ويتجانس الخليط.

أضيفي بذور الشيا، واخلطي حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

اسكبي المزيج في أكواب التقديم، ثم غطيها وأدخليها إلى الثلاجة واتركيها ليلة كاملة، ثم قدمي بودينج الشوكولاتة مع بذور الشيا بارداً.