سهل التحضير.. اصنعي بودينج التوت الأزرق في 5 دقائق

البودينج من الحلويات السهلة التي تصنعها الأمهات في دقائق ويحبها الأطفال، كما تتعدد أصنافه حسن اختيار الفاكهة المفضلة لديك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل بودينج بالتوت الأزرق لمذاق لذيذ وشهي.

بودينج التوت الأزرق

طريقة عمل بودينج بالتوت الأزرق

المقادير

- التوت الأزرق : 2 كوب

- الماء : كوب

- النشاء : ملعقة كبيرة

- سكر : كوب

طريقة التحضير

ضعي التوت الأزرق في وعاء الخلاط الكهربائي واخلطيه جيداً، ثم صفّيه بمصفاة للتخلص من البذور.

في كوب اخلطي النشا مع الماء.

في قدر ضعي التوت المطحون وأضيفي فوقه مزيج النشا، وأضيفي السكر وحركي الخليط جيداً حتى يذوب السكر.

ضعي القدر على النار واتركي الخليط حتى يثقل قوامه.

حضري أكواب التقديم، واسكبي بودينغ التوت الأزرق في الأكواب وضعيها في الثلاجة حتى يبرد البودينغ تمامًا وقدميه باردًا.