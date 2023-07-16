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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

نوع شوكولاتة شهير يهدد حياة الأطفال.. طبيبة تغذية تحذر الأمهات

الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة

حذرت طبيبة تغذية الآباء والأمهات من إعطاء الشوكولاتة الداكنة المرة للأطفال بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين، على الرغم من أنها تعتبر أكثر فائدة للصحة لأنها تحتوي على أقل نسبة من المكونات المضافة. 

 

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ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "نوفوستي" للأنباء، أشارت الطبيبة إلى أن الأطفال ليس لديهم الإنزيم الذي يمكنه شطر الكافيين في الجسم، ما يهدد جهازهم العصبي، لأن الكافيين في الجسم يبدأ بمنافسة الأدينوزين، ما يسبب اضطراب عمل المستقبِلات لذلك بمرور الوقت، يصبح عليهم من الصعب الشعور بالانتعاش.

 

وفي الوقت نفسه، توصي الطبيبة البالغين بتناول هذا النوع من الشوكولاتة لأنه يمنع تطور الأمراض الخطيرة، مضيفة: "الشوكولاتة المرة المحتوية على نسبة عالية من الكاكاو هي مصدر مهم لمضادات الأكسدة والبوليفينول، وهذه المركبات تحمي خلايا الجسم من الشيخوخة ولها تأثير مضاد للسرطان".

 

كما يساعد الكاكاو على تخفيض الإجهاد التأكسدي وعلى إيقاف الالتهابات الدقيقة المسببة لفقدان خلايا الجسم مقاومتها للأمراض.

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