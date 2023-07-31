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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب ضد الزمالك.. القائم يحرم الزمالك من التعادل بعد مرور 75 دقيقة

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

استطاع فريق الكرة الاول بنادى الشباب السعودي تسجيل هدف التقدم، فى شباك الزمالك بالمباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، بالجولة الثانية ضمن منافسات البطولة العربية.

 

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جماهير الزمالك تتهم الحكم الليبي بالتحيز لصالح الشباب السعودي

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الشباب يتقدم على الزمالك في الشوط الأول

 

وشهدت الدقيقة 75 تسديدة أحمد سيد زيزو لتصدم بالقائم الأيمن بمرمى الشباب السعودي ليظل الأخير محافظا على تقدمه بهدف دون رد.

 

زيزو 

 

زيزو

 

زيزو

أحداث مباراة الزمالك والشباب السعودي 

سجل هدف التقدم لفريق الشباب السعودى اللاعب إيفر بانيجا فى الدقيقة 44 عن طريق ضربة جزاء احتسبها حكم الساحة.

و شهدت أحداث المباراة فى النصف ساعة الأولى مشادة قوية بين لاعبي الزمالك والشباب السعودي، فيما قام حكم الساحة بتوجيه البطاقة الصفراء لثلاثي الزمالك سيف الدين الجزيري، وأحمد السيد زيزو، وعمر السيسي، بينما تلقى ثنائي الشباب سعيد الليامي وإيجور بانيجا على الكارت الأصفر.

 و حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4 ـ صفر فى الجولة الأولى، فيما تعادل الشباب السعودي أمام النصر بدون أهداف بنفس الجولة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال.

 

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