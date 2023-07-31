الشباب يتقدم على الزمالك في الشوط الأول

نجح الشباب السعودي في التقدم على الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال.

جاء هدف الشباب عن طريق بانيجا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعدما اصطدمت الكرة بيد المدافع محمد عبد الغني.

وكانت النصف ساعة الأولى من مواجهة الزمالك والشباب قد شهدت مشادة عنيفة بين لاعبي الفريقين، مما أسفلا عن اشهار حكم المباراة البطاقة الصفراء لثلاثي الزمالك سيف الدين الجزيري، وأحمد السيد زيزو، وعمر السيسي.

فيما تلقى ثنائي الشباب سعيد الليامي وإيجور بانيجا على الكارت الأصفر.

بينما غلبت الندية الحذر الخططي على مجريات الشوط الأول، حيث سادت حالة من الحذر لدي لاعبي الفريقين من تلقى أي أهداف.

وكان أوسوريو، المدير الفني للزمالك، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حاتم سكر.

الوسط: أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا"، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد "زيزو".

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.