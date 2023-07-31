جماهير الزمالك تتهم الحكم الليبي بالتحيز لصالح الشباب السعودي

شنت جماهير نادي الزمالك على منصات التواصل الاجتماعي هجوما قويا على الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة الذي يدير لقاء الفريق ضد الشباب السعودي في البطولة العربية للأندية.

ويأتي غضب جماهير الأبيض من الحكم الليبي بسبب عدة أخطاء تحكيمية أبزرها ركلة الجزاء التي احتسبها لصالح

الشباب السعودي فضلا عن توزيع البطاقات الصفراء على اللاعبين.

وأشهر حريويدة 8 بطاقات في الشوط الأول من مباراة الزمالك والشباب.

نجح الشباب السعودي في التقدم على الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال.

جاء هدف الشباب عن طريق بانيجا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعدما اصطدمت الكرة بيد المدافع محمد عبد الغني.

وكانت النصف ساعة الأولى من مواجهة الزمالك والشباب قد شهدت مشادة عنيفة بين لاعبي الفريقين، مما أسفلا عن اشهار حكم المباراة البطاقة الصفراء لثلاثي الزمالك سيف الدين الجزيري، وأحمد السيد زيزو، وعمر السيسي.

فيما تلقى ثنائي الشباب سعيد الليامي وإيجور بانيجا على الكارت الأصفر بينما غلبت الندية الحذر الخططي على مجريات الشوط الأول، حيث سادت حالة من الحذر لدي لاعبي الفريقين من تلقى أي أهداف.