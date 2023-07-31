الوحدة الإمارتي يهزم شباب بلوزداد الجزائري في البطولة العربية

فاز فريق الوحدة الإمارتي على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية.

ثنائية الوحدة جاءت بتوقيع كريستيان جوانكا بينما سجل ايمن بوقرة هدف شباب بلوزداد.

بهذه النتيجة تأهل الوحدة إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد فوزه في على الكويت الكويتي ثم الوحدة ويتبقى له مباراة أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

تمكن فريق الرجاء المغربى من تحقيق فوز قاتل على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائرى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الرابعة فى البطولة العربية، في المباراة التي أحتضنها ملعب " مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية".

ويقع الرجاء المغربي بجوار شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة بجانب أندية الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري.