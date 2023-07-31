الزمالك والشباب السعودي.. تعادل سلبي بعد مرور نصف ساعة

مرت نصف ساعة على انطلاق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونظيره الشباب السعودي، ومازال التعادل السلبى بدون أهداف يسيطر على اللقاء، بالجولة الثانية التى تجمع الفريقين ببطولة كأس الملك للأندية الأبطال.

تشكيل الزمالك:



حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر.

الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

تشكيل الشباب السعودي:

و كشف الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة يوسف إبراهيم "أوباما" في العضله الأمامية مما أبعده عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الشباب السعودي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية .

و أوضح رئيس الجهاز الطبي أنه سيتم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.