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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية

الزمالك والشباب السعودي.. تعادل سلبي بعد مرور 15 دقيقة

الزمالك والشباب السعودي
الزمالك والشباب السعودي

 سيطر التعادل السلبى على أحداث مباراة الزمالك ونظيره الشباب السعودي، بعد مرور ربع ساعة من انطلاق صافرة اللقاء، الذى يجمع الفريقين بالجولة الثانية ببطولة كأس الملك للأندية الأبطال.

 

تشكيل الزمالك:

 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

 

 الدفاع: حمزة المثلوثي  – محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر.

 

 الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

 

 الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

 

تشكيل الشباب السعودي:

   استعاد الشباب السعودي خدمات ثنائي الفريق حسان تمبكتي وحسين الصبياني، بعد التعافى من الإصابة التى لحقت بهما فى الجولة الأولى من البطولة التى انتهت بالتعادل بدون أهداف.

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4 ـ صفر فى الجولة الأولى التى جمعتهما ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات بالبطولة العربية.

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