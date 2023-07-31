بني سويف يعلن الجهاز الفني.. ورئيس النادي يتعهد بحل الأزمات

اجتمع النائب سامي توفيق، رئيس نادي بني سويف الرياضي، مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد معوض، المدير الفني، لبحث استعدادات الفريق للموسم الجديد بالقسم الثالث.

وأكد توفيق لأعضاء الجهاز الفني، العمل على فتح باب القيد مرة أخرى في أسرع وقت، حيث أقترب من إنهاء أزمة شكاوي اللاعبين الذين لديهم مستحقات متأخرة لدى النادي، وتسوية جميع الأمور مع اتحاد الكرة من أجل فتح باب قيد وتسجيل اللاعبين.

وأوضح رئيس نادي بني سويف، أن الجميع سوف يقدم يد العون والمساندة للفريق والجهاز الفني من أجل عودة بني سويف إلى مكانته الطبيعية في كرة القدم.

ويضم تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف الرياضى للموسم كلا من:

النائب اللواء سامى توفيق رئيس النادى والمشرف العام على كرة القدم، وإبراهيم الشيمي مشرفًا على الفريق، وأحمد معوض المدير الفني، و مصطفى هيرو، مدرب وأسامة عبد العزيز مدرب، ومصطفى حسن، مدرب حراس مرمى، و حسام جابر أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب، ومحمد ابو السعود مدير ادارى، و أحمد ماهر مدير شئون اللاعبين ومسئولو المهام مختار محمد وسعد عبد الجواد.