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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الصحفيين" تقدمت بطلب رسمي لإخلاء سبيل جميع أعضائها المحبوسين احتياطيًّا

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

تقدمت نقابة الصحفيين بطلب رسمي لإخلاء سبيل جميع أعضائها المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا الرأي.

عفو رئاسي:

 طالبت النقابة بصدور عفو رئاسي عن الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا رأي، ونأمل ونتمنى ونناشد الجهات والأجهزة المعنية بالأمر سرعة الاستجابة لهذا الطلب.

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 تابعت: "كما نطالب وبشدة وبوضوح شديدين ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية أن يتم إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل نهائي وكذلك العفو عن جميع المحكوم عليهم في قضايا رأي".

 استطرد: على مصر أن تتخلص من هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.​

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