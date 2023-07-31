"الصحفيين" تقدمت بطلب رسمي لإخلاء سبيل جميع أعضائها المحبوسين احتياطيًّا

تقدمت نقابة الصحفيين بطلب رسمي لإخلاء سبيل جميع أعضائها المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا الرأي.

عفو رئاسي:

طالبت النقابة بصدور عفو رئاسي عن الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا رأي، ونأمل ونتمنى ونناشد الجهات والأجهزة المعنية بالأمر سرعة الاستجابة لهذا الطلب.

تابعت: "كما نطالب وبشدة وبوضوح شديدين ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية أن يتم إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل نهائي وكذلك العفو عن جميع المحكوم عليهم في قضايا رأي".

استطرد: على مصر أن تتخلص من هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.​